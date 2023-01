AEX veert licht op, platenlabel UMG sterkste stijger

De AEX-index op het Damrak veerde vrijdag wat op na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Hoewel de meeste hoofdbedrijven, onder aanvoering van platenlabel UMG, in het groen stonden bleef een sterk herstel uit. Beleggers bleven voorzichtig door de vrees voor een economische neergang als gevolg van de aanhoudende renteverhogingen door de centrale banken.

Positieve signalen uit China boden daarentegen enige steun aan de beurshandel. Volgens de Chinese autoriteiten is het ergste van de coronagolf in het land achter de rug. Dat zorgde voor optimisme over de heropening van de Chinese economie. De inflatiezorgen namen daardoor echter toe. Als de op een na grootste economie ter wereld weer op volle toeren draait zal de vraag naar olie en andere grondstoffen toenemen en zullen de prijzen daarvan stijgen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de inflatie hoog blijft en de rentes verder omhoog moeten om die te bestrijden.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 737,89 punten. Een dag eerder zakte de hoofdindex 1,8 procent. De MidKap klom 0,9 procent tot 1004,64 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,8 procent.

Londen klom 0,3 procent, ondanks een onverwachte daling van de Britse winkelverkopen in december. Britse consumenten hielden door de hoge inflatie de hand op knip. De winkelverkopen in de belangrijke feestmaand lieten daardoor de grootste daling zien sinds het begin van de metingen in 1997.

Naast UMG (plus 2,3 procent) stond zorgtechnologieconcern Philips (plus 1,7 procent) in de kopgroep. Verfconcern AkzoNobel won 0,7 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers van zijn Amerikaanse concurrent PPG. Dataleverancier RELX en levensmiddelenconcern Unilever waren de enige dalers in de AEX, met minnen tot 0,7 procent.

In de chipsector verwerken beleggers het nieuws dat Nederland en Japan dicht bij een overeenkomst zijn met de Verenigde Staten over een beperking van de export van chiptechnologie naar China. ASML won 0,1 procent. ASMI en Besi stegen 0,8 en 1,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven daalde beddenverkoper Beter Bed 0,4 procent na publicatie van de omzetcijfers. Ericsson zakte 6 procent in Stockholm na tegenvallende kwartaalresultaten van de Zweedse fabrikant van netwerkapparatuur. In Frankfurt daalde Siemens Energy 1 procent. Het Duitse energiebedrijf verwacht dit boekjaar opnieuw een verlies te lijden door de aanhoudende problemen bij zijn Spaanse windturbinedochter.

De euro was 1,0836 dollar waard, tegen 1,0804 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 80,55 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 86,37 dollar per vat.