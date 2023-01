FNV: honderd Etos-winkels vrijdag dicht door staking

Door stakende medewerkers zijn vrijdag ongeveer honderd Etos-winkels gesloten, zegt vakbond FNV. Dat is het hoogste aantal tot nu toe na acht stakingsdagen in de drogisterijbranche. Zo’n 250 medewerkers hebben zich volgens bestuurder Cindy Onvlee verzameld in Utrecht.

Etos heeft meer dan vijfhonderd winkels in Nederland. Moederbedrijf Ahold Delhaize is vooralsnog onbereikbaar voor commentaar. Eerder dacht de onderneming dat minimaal de helft van de winkels open zou blijven, want dit zijn zaken die worden gerund door zelfstandig ondernemers. Die vallen onder een andere cao.

Drogisterijketens, onder meer ook Kruidvat en Trekpleister, hebben donderdag wel gemeld weer in gesprek te willen over een nieuwe cao. Volgens FNV is alleen nog niet duidelijk wat het loonbod wordt, waardoor de staking werd doorgezet. De werknemers eisen minimaal 10 procent loonsverhoging. Onder de cao vallen zo’n 10.000 medewerkers.