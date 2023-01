Google-moeder Alphabet stijgt op Wall Street na massaontslag

Alphabet, het moederbedrijf van Google, behoorde vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten het nieuws dat het grote technologieconcern wereldwijd zo’n 12.000 banen gaat schrappen om kosten te besparen. Alphabet heeft net als veel branchegenoten last van een tragere groei doordat adverteerders voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven.

Alphabet klom ruim 3 procent. Het banenverlies treft alle onderdelen van het Amerikaanse bedrijf en staat gelijk aan ongeveer 6 procent van het personeelsbestand. Met het massaontslag volgt Alphabet het voorbeeld van andere grote techbedrijven. Zo schrapt softwareconcern Microsoft 10.000 banen, bij webwinkel Amazon verdwijnen meer dan 18.000 arbeidsplaatsen en Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, zet het mes in ongeveer 11.000 banen.

Netflix (plus 7,7 procent) was ook een winnaar dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. De streamingdienst wist in het vierde kwartaal veel meer gebruikers te trekken dan verwacht. Volgens Netflix kwamen er in de afgelopen periode bijna 7,7 miljoen nieuwe klanten bij, wat fors meer is dan de 4,5 miljoen die het bedrijf zelf had voorspeld.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig na de recente verliesbeurten. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,2 procent lager op 32.990 punten. De brede S&P 500 steeg licht tot 3901 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 10.894 punten. De graadmeters koersen af op de eerste verliesweek van het jaar. De Dow levert daarmee de winst sinds het begin van het jaar weer in.

Nordstrom zakte 1,4 procent. De warenhuisketen verlaagde opnieuw zijn winstverwachting voor het hele jaar, na tegenvallende verkopen in de belangrijke feestdagenperiode. Vorig jaar gaf het bedrijf ook al een winstwaarschuwing doordat Amerikanen uit de middenklasse, de doelgroep van Nordstrom, beter letten op hun uitgaven door de inflatie. Branchegenoot Macy’s leverde 1,4 procent in.

PPG won bijna 3 procent na een goed ontvangen kwartaalbericht. De concurrent van verfconcern AkzoNobel kampte in het vierde kwartaal nog met een zwakke economische activiteit in Europa en China. Het bedrijf verwacht dat die situatie in het eerste kwartaal nog zal aanhouden, maar ziet vanaf het tweede kwartaal een verbetering in die twee markten.