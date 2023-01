IMF-topvrouw: klimaatsubsidies funest voor derdewereldlanden

De klimaatsubsidies van rijke westerse landen kunnen de economieën van ontwikkelingslanden schaden. De subsidies zorgen er namelijk voor dat het steeds aantrekkelijker is om bijvoorbeeld productie uit armere landen te verplaatsen naar rijke landen. Daarvoor waarschuwt de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Kristalina Georgieva. “Het gaat niet om ‘China eerst’, ‘Amerika eerst’ of ‘Europa eerst’. Het klimaat moet eerst.”

Georgieva stelt op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos dat het “in principe heel goed is om de overgang naar de groene economie te versnellen door overheidsgeld te gebruiken om particuliere investeringen op te voeren”. Maar ze is bang dat dit niet ten goede komt aan armere landen. “Als we ernaar streven om de geïndustrialiseerde wereld schoon te krijgen, en we niet denken aan de opkomende economieën, dan schieten we nog weinig op”, aldus Georgieva.

Zij lijkt daarmee te verwijzen naar de Verenigde Staten, waar onder president Joe Biden de Inflation Reduction Act (IRA) is aangenomen. Daarmee wil de Amerikaanse regering investeringen in verduurzaming van de eigen industrie stimuleren door middel van belastingvoordelen en subsidies. De Europese Unie is bezorgd dat ondernemingen hun activiteiten zullen verplaatsen naar landen buiten de EU, waaronder de VS, vanwege een gunstiger investeringsklimaat aldaar.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen kondigde dinsdag, eveneens op het WEF, nog plannen aan om de industrie in Europa te beschermen tegen subsidies in de VS en China. Zij sprak daarbij van “agressieve pogingen om onze capaciteiten naar China en elders te lokken”. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry stelde op zijn beurt voor dat landen die klagen over de IRA de VS zouden moeten imiteren. Ook al is dat vrijwel onmogelijk voor landen met een kleine economie.