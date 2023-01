Populariteit snorfiets daalt snel door helmplicht

Nederlanders zien door de helmplicht massaal af van het kopen van een snorfiets, een scooter die maximaal 25 kilometer per uur mag. De plicht ging begin dit jaar in voor dit voertuig, maar afgelopen jaar daalde het aantal verkochte nieuwe snorfietsen volgens branchevereniging RAI Vereniging al met 41 procent.

Bromfietsen, die maximaal 45 kilometer per uur mogen en waarvoor een helm al verplicht was, werden juist populairder. De verkopen van nieuwe exemplaren stegen met ruim een derde. Dat was niet genoeg om een krimp van 16 procent in het totaalaantal verkochte nieuwe scooters te voorkomen. In 2021 was er ook al een min van 20 procent, na een forse stijging in het eerste coronajaar van 62 procent.

Scooterrijders maken wel het snelst de overstap naar elektrisch rijden. Bijna de helft van de nieuwe scooters vorig jaar reed op stroom. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden. Van het aantal nieuwe zakelijke scooters was 89 procent elektrisch. Van de nieuwe auto’s die in 2022 werden verkocht was minder dan een kwart volledig elektrisch.