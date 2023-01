PostNL: staking vrachtwagenchauffeurs leidt niet tot problemen

De impact van de staking door vrachtwagenchauffeurs van PostNL is volgens een woordvoerder “heel beperkt”. Volgens hem is het niet de verwachting dat de bezorging van pakketten en post vertraging zal oplopen. Vakbond FNV, die de staking op donderdag en vrijdag organiseert, ging daar eerder wel van uit. Vorige week legden verschillende vrachtwagenchauffeurs ook het werk neer, ook toen was de impact volgens PostNL gering.

De woordvoerder van PostNL zegt dat er donderdag twintig vrachtwagenchauffeurs hebben gestaakt. Vrijdag gaat het om tien werknemers, van de in totaal 850 chauffeurs in dienst van PostNL. Daarmee lijkt de actiebereidheid gering. Wel heeft het postbedrijf voorwaarden gesteld aan de staking van FNV. Die zijn nodig om de bezorging van essentiële pakketten en post te waarborgen, zoals rouwkaarten en medische brieven. Door die voorwaarden kan maar 25 procent van de vrachtwagenchauffeurs in dienst van PostNL het werk neerleggen.

FNV staat er als bond alleen voor in de staking. Eerder sloten vakbonden CNV en BVPP namelijk al twee cao-overeenkomsten. Daar stemden de leden van de bonden donderdag mee in. In die cao’s ligt besloten dat personeel er tot 9,5 procent meer salaris bij krijgt. Ook krijgen de medewerkers in februari een eenmalige uitkering van 1,5 procent van het jaarsalaris.

Daarmee ligt er een akkoord voor duizenden collega’s, aldus de zegsman. “We nodigen FNV uit om het akkoord ook voor te leggen aan hun leden, en hopen dat de bond daar een handtekening onder wil zetten. Ook al gaf FNV eerder nog aan uitonderhandeld te zijn.” Het akkoord dat CNV en BVPP sloten, was tegen het zere been van FNV. De bond zou namelijk geen uitnodiging hebben gekregen voor de cao-gesprekken.

Stakende vrachtwagenchauffeurs van PostNL bieden de directie van het postbedrijf vrijdagochtend nog een petitie aan. Daarin wijzen zij onder meer op de grote hoeveelheid administratie die de chauffeurs moeten verwerken. Ook gaan de medewerkers in op het uitblijven van een zwaarwerkregeling. “We doen zwaar werk, dus willen we eerder kunnen stoppen”, valt in de petitie te lezen.