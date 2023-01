TUI begeeft zich met hotelplatform op terrein Booking.com

TUI begeeft zich met een nieuw hotelplatform op het terrein van sites als Booking.com en Expedia. Daarmee wil het internationale reisconcern, dat vooral bekend is als aanbieder van pakketreizen, inspelen op de trend dat mensen steeds vaker hun reis zelf willen samenstellen.

Het platform draait al sinds half december in Zweden. Nu is aangekondigd dat de uitbreiding naar Noorwegen, Denemarken en Finland in februari volgt. Volgens topman Sebastian Ebel van TUI Group zal het platform in de loop van het jaar ook op andere markten beschikbaar komen. Wanneer Nederland volgt is nog niet bekend.

Eerder kon je bij TUI bijvoorbeeld wel al een los verblijf boeken voor vakanties die speciaal waren aangemerkt als autovakantie. Naar die accommodaties moet je immers zelf toe rijden. Met het nieuwe hotelplatform kan je op veel meer bestemmingen een losse boeking doen. Op het platform waren in het begin al meer dan 15.000 hotels te boeken en het aanbod wordt voortdurend uitgebreid.

Ebel geeft aan dat er veel vraag is naar het los boeken van hotels. “Veel klanten zoeken bijvoorbeeld alleen een overnachtingsmogelijkheid als ze op bezoek zijn bij vrienden of familie of als ze op zakenreis zijn.” Het doel is om naast hotels of pensions nog meer individuele aanbiedingen te doen, bijvoorbeeld voor evenementen en andere activiteiten. “De klant kijkt waar hij kan duiken, fietsen of naar musea en concerten kan gaan”, aldus Ebel. De TUI-baas schat in dat de markt voor wat hij noemt het “dynamisch verpakken” van losse toeristische diensten uiteindelijk ongeveer zo groot is als de markt voor pakketreizen.