Vakbonden weten medio volgende week of extra ov-staking volgt

Vakbonden FNV en CNV weten halverwege volgende week meer over volgende stakingen in het streekvervoer. De bonden gaan maandag en dinsdag met leden overleggen, waarna snel duidelijk wordt of en hoe de acties van deze week worden uitgebreid. Tot die tijd hebben werkgevers volgens de bonden de tijd om met een beter cao-voorstel te komen.

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) verklaarde na de stukgelopen onderhandelingen eerder deze week dat de vakbonden ondanks een “bovengemiddeld hoog loonbod” van 8 procent het overleg hebben afgebroken. Volgens de werkgevers is het aan de bonden om “met enige realiteitszin” terug te keren naar de onderhandelingstafel om uit deze “impasse” te komen.

FNV besloot deze week al te gaan staken. CNV wilde eerst nog met de leden overleggen. Door de FNV-staking reed donderdag en vrijdag ongeveer 40 procent van het streekvervoer niet.