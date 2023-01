Aanklagers willen honderden miljoenen van FTX-oprichter afpakken

Honderden miljoenen dollars aan activa van Sam Bankman-Fried, de oprichter van cryptobeurs FTX, zullen verbeurd worden verklaard als Bankman-Fried schuldig wordt bevonden aan fraude. Dat melden de openbaar aanklagers in de zaak, die draait om het verduisteren van miljarden dollars aan inleg van klanten van het failliete FTX.

Dat geld werd aan het aan FTX gelinkte investeringsfonds Alameda Research overgedragen, dat daarmee in het geheim risicovolle beleggingen deed. Het bedrag dat de Amerikaanse autoriteiten aan activa willen afpakken, beloopt meer dan 700 miljoen dollar, omgerekend ruim 644 miljoen euro. Het betreft een mix van aandelen, contant geld en cryptomunten.

Het gaat onder meer om aandelen in Robinhood Markets, een beleggingsapp. Die aandelen worden volgens de slotkoers van vrijdag gewaardeerd op 526 miljoen dollar. Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldde eerder al dat het beslag had gelegd op deze aandelen. Die zouden namelijk zijn gekocht met een lening van Alameda Research.

Daarnaast heeft de Amerikaanse aanklager ook zijn oog laten vallen op meer dan 171 miljoen dollar die op rekeningen onder de naam FTX Digital Markets staat. Ook op die rekeningen is al beslag gelegd.

De 30-jarige Bankman-Fried werd in de Bahama’s gearresteerd nadat FTX failliet was gegaan. Hij werd vervolgens uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Bankman-Fried kwam in de VS vrij tegen betaling van een borgsom van 250 miljoen dollar. De voormalige miljardair verblijft bij zijn ouders in Californië en staat onder huisarrest.

De Bahama’s, waar FTX officieel was gevestigd, hebben ondertussen bezittingen van de failliete cryptobeurs in beslag genomen. Die waren 3,5 miljard dollar waard op het moment van het faillissement. De Caribische staat wil die digitale bezittingen overdragen aan de klanten en schuldeisers van wie ze zijn.