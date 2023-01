Prijs bitcoin op hoogste niveau sinds augustus

De prijs van de cryptomunt bitcoin is zaterdag gestegen tot bijna 23.000 dollar, het hoogste niveau sinds augustus. Vorig weekend steeg de waarde van de munt ook al. Hij kwam toen voor het eerst in ruim twee maanden weer boven de 21.000 dollar uit.

Onder cryptohandelaren heerst optimisme. Het gevoel overheerst dat de munteenheid de bodem van zijn neergang heeft bereikt. Ook cryptomunt ether steeg zaterdag in waarde, en wel met 2,4 procent tot het hoogste niveau sinds september.

Ook het feit dat de inflatie over haar piek heen lijkt, zorgt voor optimisme in de cryptowereld. Als de rente minder hard doorstijgt, blijft er meer geld beschikbaar op de financiële markten. Als de rente hoog is, verdwijnt veel geld naar bankrekeningen. Ook zijn leningen voor ondernemingen dan duurder, wat de investeringen in allerlei zaken drukt, en dus ook die in cryptomunten.

Veel cryptobedrijven hebben geleden onder de onrust die in de sector is ontstaan na het omvallen van FTX, een van de grootste platforms voor het bewaren en verhandelen van cryptomunten als bitcoin en ethereum. Naar de oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, loopt een strafrechtelijk onderzoek van Amerikaanse aanklagers wegens mogelijke miljardenfraude.