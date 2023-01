ABP: banken moeten meer doen voor klimaat

Banken die zeggen dat ze hun beleggingsportefeuille vergroenen, zullen dat ook moeten aantonen. Dat zegt ambtenarenpensioenfonds ABP, dat dreigt zijn belangen in banken die niet aantoonbaar vergroenen van de hand te doen. “De financiële sector loopt echt achter”, zegt hoofd investeringen Dominique Dijkhuis van het grootste pensioenfonds van Europa. “Als je zegt klimaatdoelen te hebben maar nog steeds leningen verschaft voor nieuwe fossiele producten, dan stemt dat niet overeen.”

ABP wilde daarom transparante doelen stellen voor financiële instellingen als banken en verzekeraars. Halen die deze doelen niet, dan zal ABP na drie jaar de belangen gaan verkopen. Banken moeten “hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt Dijkhuis. Dat betekent dat ze “heel kritisch” naar hun investeringen in fossiele brandstoffen moeten kijken “en misschien daar ook uit stappen”.

ABP besloot in 2021 zijn investeringen in fossiele bedrijven en projecten ter waarde van 15 miljard euro te gaan verkopen. Aan het einde van dit kwartaal moet die operatie voltooid zijn. Nu wil het pensioenfonds ook van zijn indirecte blootstelling aan dergelijke investeringen af. “We maken ons grote zorgen om de mate waarin de financiële sector nog steeds enorm verbonden is aan fossiele brandstoffen.”

Het ambtenarenpensioenfonds is niet de enige die klaagt over de mate waarin de financiële sector voldoet aan de klimaatdoelen. Europarlementariër Paul Tang wil bijvoorbeeld dat er regels komen over de mate van blootstelling aan de fossiele sector om klimaatrisico’s voor banken te verkleinen. Banken die veel in fossiele bedrijven investeren zullen als het aan hem ligt grotere buffers aan moeten houden. Ook andere toezichthouders trekken al langer aan de bel.