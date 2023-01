België verbiedt export belangrijke medicijnen in geval van crisis

De Belgische regering gaat de uitvoer van essentiële geneesmiddelen verbieden in geval van een crisis. Een tijdelijk exportverbod kan worden opgelegd aan de groothandel en distributeurs als er bijvoorbeeld een tekort dreigt aan noodzakelijke medicijnen, heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bekendgemaakt.

België heeft een koninklijk besluit gepubliceerd dat in geval van een crisis “de groothandelaars-verdelers verplicht zijn eerst te leveren aan onze apotheken”, zei Vandenbroucke op de Franstalige nieuwszender LN24. “Er bestaat een grote bezorgdheid over een tekort aan geneesmiddelen, zowel in België als in andere landen. Het is onze verantwoordelijkheid om de garantie te bieden dat de behandeling van mensen met soms levensnoodzakelijke geneesmiddelen niet onderbroken wordt. Een tijdelijk exportverbod zal daartoe bijdragen”, aldus de minister.

Het tijdelijke exportverbod geldt voor geneesmiddelen die dringend en noodzakelijk zijn, een grote impact hebben op het leven van de patiënt en waarvoor geen andere vergunde geneesmiddelen met dezelfde therapeutische werking beschikbaar zijn. Het is aan het Geneesmiddelenagentschap (FAGG) om het te melden als dergelijke geneesmiddelen, waarvoor een lijst is opgesteld, ‘waarschijnlijk’ of ‘zeker’ gedurende minstens één maand niet beschikbaar zullen zijn.