Duits onderzoek naar PayPal vanwege dominante marktpositie

De Duitse mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar PayPal, de grootste onlinebetaaldienst in het land. Het Bundeskartellamt verdenkt de Amerikaanse aanbieder ervan een te dominante marktpositie in te nemen door zakelijke gebruikers beperkende regels op te leggen. Zo zou PayPal verkopers verbieden om concurrerende betaalmogelijkheden tegen een lagere prijs aan te bieden dan die van PayPal.

PayPal kost een zakelijke gebruiker minimaal 2,49 procent van het bestelbedrag en 35 eurocent per transactie. Andere diensten zijn goedkoper. De Duitse toezichthouder gaat nu na of PayPal die diensten niet te veel belemmert. Zo zou de grote internationale speler gebruikers ook verbieden om andere betaaldiensten dan PayPal een voorrangspositie op de website te geven. Dit maakt het voor concurrenten minder aantrekkelijk om de strijd met de Amerikaanse dienst aan te gaan.

Volgens Bundeskartellamt-topman Andreas Mundt komen de hoge kosten die PayPal rekent uiteindelijk bij de consument terecht, doordat verkopers het geld dat zij kwijt zijn doorberekenen in de prijs van het product. De Duitse toezichthouder opende eerder al onderzoeken naar de Amerikaanse techgiganten Amazon, Google, Facebook en Apple.

PayPal is volgens persbureau Bloomberg vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.