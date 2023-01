Huurprijzen dalen volgens makelaars, in Friesland forse stijging

Ook huurders zien de prijzen op de woningmarkt nu dalen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en vastgoedbelangenbehartiger VGM NL zijn huurwoningen in de vrije sector het afgelopen kwartaal een kleine 2 procent goedkoper geworden dan drie maanden eerder. Vergeleken met een jaar eerder lagen de prijzen nog wel iets hoger.

Het hangt wel erg van de regio af of een woning inderdaad goedkoper of juist duurder is geworden. Drenthe voerde de dalers aan, terwijl in Friesland de gemiddelde prijs juist flink steeg met een kleine 18 procent in een kwartaal tijd. Ook in Utrecht en Overijssel waren huurders duurder uit. Utrecht nam op gemeenteniveau de grootste stijging voor zijn rekening met een plus van meer dan 10 procent. De prijzen in Haarlem gingen juist hard onderuit, maar liggen nog wel hoger dan in de Domstad.

Volgens NVM en VGM NL komt de algehele prijsdaling vooral doordat er meer woonhuizen werden verhuurd, in plaats van appartementen. Appartementen zijn vaak duurder per vierkante meter. Ook was er minder vraag naar nieuwbouw. In dat segment kelderde de prijs het hardst, met zo’n 5 procent.

“Deze daling is grotendeels te verklaren door een lichte stijging van de gemiddelde oppervlakte van een nieuwbouwwoning”, zegt VGM NL-voorzitter Sander Groot. “De trend van steeds kleinere nieuwbouwwoningen lijkt te keren.”

NVM-bestuurslid Rieks van den Berg verwacht overigens niet dat de spanning op de huurmarkt nu voorbij is. “De vraag naar huurwoningen blijft onverminderd groot. Vraag en aanbod op deze markt zijn nog lang niet in evenwicht.”

Huurwoningplatform Pararius constateerde eerder deze maand al een daling van de prijzen op jaarbasis. Ook koopwoningen werden de afgelopen tijd voor het eerst in jaren weer goedkoper.