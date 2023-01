Kleine winst voor AEX, Juventus zakt in Milaan na strafpunten

De AEX-index op het Damrak ging maandag licht omhoog. Vooral de tech- en chipbedrijven stonden in de belangstelling na de flinke koerssprong van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq op vrijdag. In Milaan werd Juventus bijna 4 procent lager gezet. De beursgenoteerde voetbalclub kreeg 15 strafpunten van de Italiaanse bond vanwege gesjoemel met de transferwaarden van spelers. Door het puntenverlies dreigt de club zich niet te kunnen plaatsen voor Europees voetbal. Juventus verklaarde in beroep te gaan tegen de straf.

De beurshandel verliep verder rustig. Beleggers kijken vooral uit naar Microsoft, dat dinsdag als eerste grote Amerikaanse technologieconcern de boeken opent. Het softwarebedrijf kondigde afgelopen week al aan wereldwijd 10.000 banen te schrappen omdat consumenten zuiniger zijn geworden vanwege de hoge inflatie. In Nederland gaat de aandacht uit naar chipmachinefabrikant ASML, die woensdag zijn cijfers presenteert.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 743,11 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1012,58 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt bleef ongewijzigd.

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 3,7 procent. ASML klom 2,9 procent. Analisten van ING schroefden het koersdoel voor het aandeel flink op in aanloop naar de kwartaalcijfers. Branchegenoten Besi en ASMI wonnen tot 2,4 procent. Zorgtechnologieconcern Philips steeg 1,9 procent.

DSM sloot de rij met een min van 3,1 procent. Het speciaalchemiebedrijf liet weten dat de aanmeldingstermijn voor de fusie met het Zwitserse Firmenich is verlengd. Dat komt volgens de bedrijven doordat nog niet alle benodigde goedkeuringen van de toezichthouders voor de fusieplannen binnen zijn.

In de MidKap ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan kop met een winst van 2,5 procent. Galapagos volgde met een plus van 2,2 procent. Analisten van de Amerikaanse investeringsbank Jefferies haalden de biotechnoloog van hun verkooplijst. Koffieconcern JDE Peet’s verloor 1,4 procent. De eigenaar van Douwe Egberts noteert ex dividend. Dat betekent dat de aandelen geen recht meer geven op het dividend over de afgelopen periode. Dat zorgt doorgaans voor koersdruk.

De euro steeg tot het hoogste niveau sinds april 2022 door de verwachting dat de rente in de eurozone verder zal worden verhoogd. De munt was 1,0905 dollar waard, tegen 1,0830 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 82,07 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 88,15 dollar per vat.