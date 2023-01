M&M’s doet ‘levende’ chocolaatjes in de ban na rel in VS

M&M’s stopt met de geanimeerde chocolaatjes uit zijn televisiereclames vanwege de ophef die er in de Verenigde Staten is ontstaan over de figuurtjes. Met name de rechtse nieuws- en opiniezender Fox News noemde het werk ‘woke’. Onder meer het feit dat een van de vrouwelijke M&M’s, groen van kleur, haar pumps inruilde voor sneakers zou een aanval zijn op klassieke genderrollen, aldus rechts Amerika. M&M’s gaat nu reclames maken met komiek Maya Rudolph.

Maar er worden vraagtekens gesteld bij het moment van de aankondiging van M&M’s. De ophef was vooral online al weer grotendeels uitgedoofd. Bovendien maakte het snoepmerk al in december bekend dat Rudolph in de reclame van M&M’s zou spelen rond de Super Bowl, de finale van het American footballseizoen en een van de best bekeken tv-avonden van het jaar. De stap van M&M’s zou daarom ook een publiciteitsstunt kunnen zijn.

M&M’s maakt al jaren reclames met de pratende chocolaatjes ‘Red’ en ‘Yellow’. De laatste jaren kregen zij steeds vaker gezelschap van de andere kleuren.