UWV: werknemers wisselen vaker van baan

Werknemers in Nederland wisselden de afgelopen tien jaar steeds vaker van baan, constateert uitkeringsinstantie UWV. Zo wisselde begin 2013 nog 2,8 procent van het personeel in een kwartaal van werkgever, in het derde kwartaal van vorig jaar verdubbelde dit bijna tot 5,3 procent.

Dat werknemers vaker overstappen hangt samen met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor ze soms een beter salaris kunnen krijgen. Ook wisselen werknemers onder andere van baan uit onvrede over de arbeidsomstandigheden of door een gebrek aan flexibele werktijden.

Overigens wisselden werknemers begin 2020, toen de coronacrisis uitbrak, minder vaak van werkgever. Dat had te maken met onzekerheid over de toekomst en minder kansen op de arbeidsmarkt. “Maar toen de arbeidsmarkt zich herstelde van de pandemie, nam het percentage mensen dat van werkgever veranderde structureel toe”, aldus het UWV.