ACM start onderzoek naar farmaceuten vanwege dure medicijnen

Drie geneesmiddelenbedrijven moeten vrezen voor een boete, omdat ze mogelijk te hoge prijzen voor hun producten vragen. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is hier een onderzoek naar gestart. De drie ondernemingen, van wie de namen niet zijn bekendgemaakt, zijn nu verplicht om informatie aan de waakhond te geven. Die kan dan besluiten tot “een diepgaand onderzoek”.

De ACM zegt verder signalen te hebben gekregen dat zorgaanbieders bepaalde diensten alleen als bundel zouden kunnen kopen. “Daardoor zouden zij betalen voor diensten waaraan zij geen behoefte hebben.” De toezichthouder zegt hier kritisch op te zijn en om die reden het gedrag te onderzoeken. Dit kan leiden tot een boete.

Volgens de toezichthouder staat het geneesmiddelenfabrikanten wel vrij om aan hun producten te verdienen. “Maar soms vragen fabrikanten zeer hoge prijzen voor een geneesmiddel zonder dat sprake is van hoge ontwikkelkosten en innovaties die in het belang zijn van de patiënt”, aldus ACM.

Aan verschillende medicijnen is momenteel een tekort. Vorige week werd nog bekend dat de Leidse medicijnfabriek InnoGenerics een doorstart maakt, wat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) “uitstekend nieuws” noemde. InnoGenerics is de laatste grote Nederlandse fabriek voor generieke geneesmiddelen in pilvorm, die als goedkoper alternatief gelden voor merkmedicijnen. Het ging onder andere om medicijnen tegen epilepsie, diabetes, jicht, depressie en hart- en vaatziekten.