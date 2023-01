Google-moeder Alphabet na aanklacht bij verliezers op Wall Street

Alphabet, het moederbedrijf van Google, stond dinsdag tussen de verliezers aan het einde van de handel op Wall Street. Zoekmachine Google kreeg een nieuwe aanklacht te verwerken van het Amerikaanse ministerie van Justitie en een achttal staten, die het bedrijf van misbruik van zijn monopoliepositie op de digitale advertentiemarkt beschuldigen.

Als gevolg van die aanklacht leverde Alphabet 2,1 procent in. De meeste technieken om advertenties online te kopen, te verkopen en weer te geven zijn in handen van Google. Daarmee is het een van de dominantste bedrijven op de Amerikaanse digitale advertentiemarkt, die een waarde vertegenwoordigt van bijna 279 miljard dollar. Naar verwachting zullen de advertentie-activiteiten van Google bijna 60 miljard dollar opleveren in 2023. Het is al de tweede rechtszaak die door het ministerie tegen Google wordt ingediend. De andere zaak, die in 2020 werd aangespannen, heeft betrekking op de monopoliepositie van Google als zoekmachine.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 33.733,96 punten. De brede S&P 500 ging een fractie omlaag naar 4016,95 punten. Techbeurs Nasdaq daalde eveneens, met 0,3 procent tot 11.334,27 punten.

Vrachtwagenbouwer PACCAR was daarbij een grote winnaar met een plus van ruim 8 procent. Het moederbedrijf van DAF meldde een recordwinst over het afgelopen jaar. Daarnaast zag de onderneming de vraag naar trucks stijgen, in zowel de Verenigde Staten als in Europa.

Industrieconcern 3M behoorde op zijn beurt tot de grotere dalers, met een min van ruim 6 procent. Het industrieel conglomeraat, dat onder meer mondmaskers, medische hulpmiddelen en Post-it-notitiebriefjes maakt, kwam met tegenvallende resultaten over het afgelopen jaar. Topman Mike Roman sprak van uitdagende marktomstandigheden, die volgens hem ook dit jaar zullen aanhouden. Het concern schrapt daarom 2500 banen wereldwijd. Bij het bedrijf werken in totaal zo’n 93.000 mensen.

Voor Johnson & Johnson, de farmaceut achter het Leidse Janssen-coronavaccin, eindigde de handelsdag zoals die begonnen was. Het aandeel noteerde vlak, ondanks dat de omzet van het bedrijf voor het afgelopen kwartaal ruim 4 procent lager uitkwam dan een jaar eerder en de nettowinst daalde met meer dan een kwart. Volgens het Amerikaanse concern kwam de krimp vooral door fors lagere verdiensten aan het coronavaccin.

De euro was 1,0884 dollar waard, tegen 1,0871 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 80,12 dollar. Brentolie werd ook goedkoper, met 2,3 procent op 86,21 dollar per vat.