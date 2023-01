Hogesnelheidstrein Eurostar wil aantal passagiers verdubbelen

Hogesnelheidstrein Eurostar wil na de fusie met Thalys verder groeien. Het spoorbedrijf, bekend van de snelle treinen naar Londen en tegenwoordig dus ook naar Parijs, heeft als doel om in 2030 twee keer zoveel reizigers te vervoeren als het afgelopen jaar. Maar eerst moet het aantal reizigers van voor corona nog worden geƫvenaard. Dat moet dit jaar ondanks problemen door de Brexit gaan lukken, zei topvrouw Gwendoline Cazenave bij het presenteren van het nieuwe Eurostar-logo.

Het aantal reizigers met de Eurostar van en naar Londen is op ongeveer 80 procent van het niveau van 2019, Thalys zit al op vergelijkbare reizigersaantallen als voor corona. Vanaf oktober werken de gefuseerde merken met hetzelfde boekingssysteem en website. Met een nieuw logo is de in 2019 aangekondigde fusie dinsdag een volgende stap ingegaan. De naam Thalys zal verdwijnen.

De passagiersaantallen met de Eurostar van en naar het Verenigd Koninkrijk blijven achter vanwege de Brexit. Het bedrijf wil meer inzetten op automatisering en een verhoging van het aantal agenten om de wachttijden in de terminals te verminderen. Zo moet het aantal treinen tussen Brussel en Londen weer worden opgevoerd, nadat dat door de lange wachttijd is teruggebracht van tien naar zeven.

De capaciteit van de vertrekterminals in Amsterdam en Rotterdam is nu ook een grote belemmering. Daar kunnen maar maximaal tweehonderd mensen opstappen, terwijl er plek is voor negenhonderd in een trein. Eurostar wil de opstapcapaciteit verhogen naar zeshonderd.

Vorig jaar vervoerden Eurostar en Thalys bij elkaar opgeteld 15 miljoen reizigers, in 2030 moeten dat er 30 miljoen zijn. In 2019 hadden de bedrijven samen 19 miljoen reizigers voordat coronamaatregelen het reizen bemoeilijkten.

Eurostar heeft nog geen plannen om het aantal bestemmingen uit te breiden. Wel wil het bedrijf gaan inzetten op het vergroten van de overstapmogelijkheden met zijn treinen.