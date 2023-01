Industrieel conglomeraat 3M schrapt 2500 fabrieksbanen

Het Amerikaanse industriële conglomeraat 3M schrapt 2500 banen vanwege moeilijke marktomstandigheden. De producent van onder andere Post-it-plakkers, mondmaskers en Scotch-tape had de afgelopen maanden last van verstoringen in China door de uitbraken van het coronavirus. Daarnaast verkochten vooral de op consumenten gerichte producten minder goed. Topman Mike Roman verwacht dat de economische ontwikkelingen ook in 2023 ongunstig zijn voor de verkopen.

De meeste banen verdwijnen in de fabrieken om het personeelsbestand daar aan te passen aan het lagere productievolume, lichtte Roman toe. Volgens de eigen site heeft 3M nu zo’n 93.000 werknemers.

In de laatste drie maanden van vorig jaar verkocht 3M voor 8,1 miljard dollar (7,5 miljard euro) aan producten, wat 6 procent minder is dan een jaar eerder. Dat kwam voor een groot deel door ongunstige wisselkoersen en de verkoop van bedrijfsonderdelen. Gecorrigeerd voor die factoren steeg de omzet nog een fractie, maar veel minder dan 3M zelf had verwacht. Vooral naar geavanceerde mondmaskers was na de coronajaren 2020 en 2021 veel minder vraag. Ook voelde 3M het vertrek uit Rusland na de Russische inval in Oekraïne in de resultaten.

3M is bezig bedrijfsonderdelen af te stoten. Zo wil het concern zijn divisie voor de gezondheidszorg op eigen benen zetten. Daarnaast wil 3M eind 2025 stoppen met de productie van PFAS, een verzamelnaam voor een groep stoffen die niet afbreekbaar zijn in de natuur. Rechtszaken die Amerikaanse staten tegen 3M hebben aangespannen wegens vervuiling met PFAS hebben het bedrijf de afgelopen jaren honderden miljoenen dollars gekost.

Ook in België is 3M verwikkeld in een affaire rond de zogenoemde ‘forever chemicals’. Een vestiging in het Belgische Zwijndrecht loosde jarenlang PFAS in de Schelde, wat ook in Nederland tot waarschuwingen leidde om bepaalde soorten vis of schelpdieren uit de Westerschelde niet te eten.