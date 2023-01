Lockheed verkoopt meer wapens voor oorlog Oekraïne

Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin heeft in het afgelopen kwartaal meer wapens verkocht voor gebruik in de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf is onder meer producent van het geavanceerde mobiele raketsysteem HIMARS en andere precisiewapens. Ook maakt Lockheed samen met branchegenoot Raytheon Technologies het antitankwapen Javelin dat voor zware verliezen bij Russische pantservoertuigen heeft gezorgd.

Door die hogere verkopen, waaronder ook het GMLRS-raketlanceringssysteem, steeg de omzet bij de rakettendivisie van Lockheed op jaarbasis met 2 procent naar bijna 3,3 miljard dollar. De Amerikaanse regering heeft tientallen miljarden dollars aan militaire steun aan Oekraïne toegezegd voor de strijd tegen het Russische invasieleger. Het bedrijf is vanwege de sterke vraag de productie van Javelins, HIMARS en andere wapens aan het opvoeren.

De onderneming is onder meer ook producent van het gevechtsvliegtuig F-35 Lightning II, beter bekend als de Joint Strike Fighter (JSF) en de Sikorsky-helikopters, waaronder de Black Hawk. Daarnaast is Lockheed actief met radarsystemen en ruimtevaart. De totale omzet van de belangrijkste toeleverancier aan het Pentagon steeg in het vierde kwartaal naar 19 miljard dollar, van 17,7 miljard dollar een jaar eerder. De totale orderontvangst ging met 11 procent omhoog naar 150 miljard dollar.

Raytheon kwam eveneens met cijfers. Bij de defensietak van het bedrijf stond onder meer een order in de boeken ter waarde van bijna 700 miljoen dollar voor het luchtverdedigingssysteem NASAMS dat aan Oekraïne wordt geleverd. Raytheon is ook producent van bijvoorbeeld Stinger-luchtdoelraketten en Excalibur-precisiemunitie. Verder maakt Raytheon onder meer ook vliegtuigmotoren van het merk Pratt & Whitney. De omzet van het concern ging afgelopen kwartaal met 6 procent omhoog naar 18,1 miljard dollar ten opzichte van een jaar daarvoor.