Microsoft doet toch weer goede zaken met cloudactviteiten

Microsoft heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar toch weer goede zaken kunnen doen met zijn cloudactiviteiten, ondanks de lastige economische omstandigheden. Cloudplatform Azure was bijvoorbeeld goed voor 38 procent meer omzet dan een jaar eerder. Daarmee heeft Microsoft beter gepresteerd dan kenners alom hadden verwacht.

De totale omzet groeide met 2 procent tot 52,7 miljard dollar. Microsoft zag zijn winst wel met 12 procent afnemen tot 16,4 miljard dollar. Dat heeft onder meer te maken met de dure dollar. Ook heeft het bedrijf een behoorlijke last genomen om zijn onlangs aangekondigde reorganisatie te bekostigen. Microsoft kondigde vorige week aan wereldwijd 10.000 banen te schrappen. Dat komt neer op bijna 5 procent van het hele personeelsbestand.

Microsoft waarschuwde in oktober nog dat zijn cloudactiviteiten minder goed liepen dan in de afgelopen jaren. Doordat de prijzen wereldwijd flink waren gestegen bleken veel consumenten bovendien voorzichtiger geworden. De grote banenreductie is bedoeld om het bedrijf aan te passen aan de nieuwe economische realiteit.

De techgigant blijft ook flink investeren in de toekomst. Maandag werd bekendgemaakt dat Microsoft komende jaren 10 miljard dollar steekt in OpenAI, het bedrijf achter het spraakmakende programma ChatGPT. Dat programma heeft in korte tijd veel gebruikers getrokken door op basis van kunstmatige intelligentie goed leesbare teksten te produceren.

Microsoft wil met de investering concurrenten Amazon, Facebook-moederbedrijf Meta en Google-moeder Alphabet voorblijven als het gaat om kunstmatige intelligentie, waarvoor de verwachting is dat er een grote toekomst voor is weggelegd. Ook gaat Microsoft ChatGPT “binnenkort” toevoegen aan Azure.