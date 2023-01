Supermarkten: ‘voorlopig’ geen krekelmeel in etenswaren

Supermarkten in Nederland gaan “op dit moment” niet over tot het verwerken van krekelmeel in hun voedingsmiddelen, nu de Europese Commissie hier eerder deze maand toestemming voor gaf, zegt een woordvoerster van supermarktkoepel CBL.

“Mocht krekelmeel in de toekomst wel ingezet worden, dan wordt dit uiteraard altijd op de verpakking vermeld”, aldus de zegsvrouw van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. “Voor Nederlandse supermarkten geldt dat – naar ons weten – krekelmeel nog niet grootschalig wordt ingezet voor levensmiddelen.”

Volgens het CBL zit het meel van de vermalen insecten mogelijk wel verwerkt in dierenvoeding.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) wijst erop dat de toestemming voor het gebruik van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit de huiskrekel, pas recent is gegeven. “Daarom is te verwachten dat het nog een tijdje duurt voordat producten eventueel de supermarkten instromen. Wij krijgen geen overzichten van leden over productintroducties, dus hebben geen beeld in hoeverre onze leden dit ingrediënt willen toepassen”, stelt de koepelorganisatie.

Volgens FNLI is het “waarschijnlijk dat sommige bedrijven overwegen” om gebruik te maken van dit nieuwe ingrediënt. “Wij hebben momenteel echter nog geen signalen ontvangen uit de sector dat dit nu al breed zal worden toegepast”, zegt de belangenbehartiger.

Op sociale media ontstond onlangs veel ophef over het gebruik van krekelmeel (Acheta domesticus) in eten. Het eten van insecten is “denigrerend en smerig”, reageert iemand op Twitter. Ook vrezen sommigen voor gezondheidsrisico’s. “Wat betekent dit voor mensen met allerlei allergieën”, vraagt een ander zich af. En gaan veganisten en vegetariërs dit eten? Ook vragen mensen zich af wat überhaupt het nut is om krekelpoeder aan etenswaren toe te voegen. Volgens FNLI heeft dit laatste mogelijk te maken met “duurzaamheidsoverwegingen.”

Voor mensen die geen krekels op hun bord willen: FNLI benadrukt dat alle ingrediënten op een etiket vermeld dienen te worden. “Dus dat zal ook hiervoor gelden. De exacte naamgeving zal aangepast worden aan de manier waarop het in het product is toegepast.”

Ook blijft er voor de ‘insectenweigeraars’, zoals sommigen zichzelf op sociale media noemen, voldoende keuze over. FNLI: “voor de voedingsmiddelensector is de consumentenvraag essentieel om een product op de markt te brengen en te houden. Dus ook die consument zal bediend worden door onze sector.”