AEX over breed front omlaag, ASML zakt na jaarcijfers

De AEX-index op het Damrak ging woensdag over een breed front omlaag. Tegenvallende vooruitzichten van de Amerikaanse softwaremaker Microsoft zorgden daarbij voor extra koersdruk in de techsector. Ook laaide de vrees voor verdere renteverhogingen om de inflatie te bestrijden, weer op.

Op het Damrak behoorde ASML tot de verliezers ondanks sterke resultaten. Het aandeel van de chipmachinemaker, dat dinsdag nog het hoogste niveau in negen maanden bereikte, werd 1,5 procent lager gezet.

ASML boekte vorig jaar flink meer omzet dankzij de aanhoudend sterke vraag naar zijn machines en rekent voor dit jaar op een verdere omzetgroei van meer dan 25 procent. Ook heeft ASML nog voor meer dan 40 miljard euro aan bestellingen in de boeken staan. Topman Peter Wennink van ASML wees wel op het risico dat het bedrijf minder chipapparaten aan China mag verkopen.

ASML is de enige ter wereld die de meest geavanceerde EUV-machines maakt die nodig zijn voor de productie van de modernste chips. Die machines mag ASML niet aan China leveren en als het aan de Amerikanen ligt gaat dat ook gelden voor de vorige generatie machines. Nederland ligt echter dwars en ondanks een bezoek van premier Mark Rutte aan het Witte Huis is er volgens Wennink nog niets veranderd.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 1 procent lager op 739,24 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 1000,25 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt verloor 0,3 procent ondanks een verdere verbetering van het Duitse ondernemersvertrouwen in januari.

Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 2,4 procent. Chipbedrijf ASMI en zorgtechnologieconcern Philips volgden met minnen van 2,1 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal was de enige stijger, met een plus van 0,1 procent.

In Londen werd easyJet 10 procent meer waard. De Britse luchtvaartmaatschappij verhoogde zijn winstverwachting na een recordaantal boekingen rond de jaarwisseling. Ook verkocht easyJet al bijna een kwart meer tickets voor Pasen dan in het laatste jaar voor de coronapandemie. De hoge inflatie lijkt daarmee weinig impact te hebben op de vakantieplannen van Europeanen. In Amsterdam won Air France-KLM 1 procent. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall steeg 1,5 procent in Frankfurt, na de belofte van Duitsland om Leopard 2-tanks te leveren aan Oekraïne.

De euro was 1,0868 dollar waard, tegen 1,0871 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 80,17 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 86,15 dollar.