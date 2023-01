ASML rekent na goed 2022 op nog beter 2023

Chipmachinemaker ASML heeft de omzet in 2022 flink opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks dat er veel onzekerheid is over zaken als inflatie, rente en recessie, maar ook het risico dat het bedrijf minder chipapparaten aan China mag verkopen, gaat ASML uit van een verdere groei dit jaar.

Volgens topman Peter Wennink voorzien zijn klanten dat de markt in de tweede helft van dit jaar verder aantrekt. Bovendien trekt de Chinese economie weer aan nu de coronabeperkingen daar zijn opgeheven. “Dat betekent dat de vraag nog altijd hoger is dan we kunnen leveren.” ASML is verreweg de grootste leverancier van chipmachines ter wereld en de enige die de geavanceerdste EUV-machines maakt die nodig zijn voor de productie van de modernste soorten chips.

Die machines mag ASML niet aan China leveren en als het aan de Verenigde Staten ligt gaat dat ook gelden voor de vorige generatie machines, ook wel DUV genaamd. Maar Nederland ligt dwars en ondanks een bezoek van premier Mark Rutte aan het Witte Huis “is er nog niets veranderd”, weet Wennink. “We kunnen nog steeds DUV-apparaten leveren aan China.”

Over heel 2022 zette ASML een omzet van 21,2 miljard euro in de boeken, 14 procent meer dan in 2021. Maar de vraag naar de lithografiemachines van ASML is groot, want het bedrijf heeft nog voor meer dan 40 miljard euro aan bestellingen in de boeken staan. Dus rekent Wennink op een omzettoename voor dit jaar van 25 procent. Over 2022 bleef een winst van 5,6 miljard euro over. Dat was iets minder dan de haast 5,9 miljard euro van een jaar eerder toen er per euro omzet meer winst overbleef. Onder meer de personeelskosten stegen en er ging meer geld naar onderzoek en ontwikkeling.