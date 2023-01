Beurs in Sydney daalt na toename Australische inflatie

De aandelenbeurs in Sydney zag woensdag een eerdere winst verdampen en zakte in het rood, na een sterker dan verwachte toename van de inflatie in Australië. Dit wakkerde de zorgen aan voor meer agressieve renteverhogingen door de centrale bank om de inflatie onder controle te krijgen. De heropleving van de inflatie in het land vormt ook een waarschuwing voor beleggers dat de piek van de prijsstijgingen mogelijk nog niet is bereikt.

De Australische hoofdindex, de All Ordinaries, daalde 0,3 procent. De kosten van het levensonderhoud in het land namen in het laatste kwartaal van 2022 toe met 7,8 procent. Dat is het hoogste niveau sinds maart 1990. Economen hadden gerekend op een inflatiecijfer van 7,5 procent. Vooral de prijzen gerelateerd aan binnenlandse en internationale reizen namen flink toe. In het derde kwartaal bedroeg de inflatie nog 7,3 procent.

In Tokio zette de Nikkei de opmars voort en eindigde 0,4 procent hoger. In de afgelopen drie handelssessies won de Japanse beurs al zo’n 3 procent. Dai Nippon Printing maakte een koerssprong van ruim 14 procent en boekte daarmee de grootste dagwinst sinds 2008. Volgens de zakenkrant Financial Times heeft de activistische belegger Elliott Management zijn belang in het Japanse drukkerij- en elektronicabedrijf uitgebreid. Het hedgefonds van Paul Singer drong eerder al aan op veranderingen in Japanse bedrijven als Toshiba en SoftBank.

In Zuid-Korea werd de beurshandel hervat na de viering van het Chinees Nieuwjaar. De Kospi in Seoul maakte daardoor een inhaalslag en won 0,6 procent. In Hongkong gaan de financiële markten donderdag weer open. In Shanghai en Shenzhen blijven de beurzen de hele week dicht.