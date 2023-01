Boete voor Chemours om teveel aan verkochte broeikasgassen

De Nederlandse afdeling van chemieconcern Chemours moet een boete van 750.000 euro betalen omdat het bedrijf te veel broeikasgassen in Europa heeft verkocht. Om klimaatverandering tegen te gaan hanteert de Europese Unie quota voor de hoeveelheden schadelijke koudemiddelen die bedrijven mogen verkopen, maar Chemours ging volgens het Openbaar Ministerie over die bovengrens heen.

De overtreding draaide om zogeheten gefluoreerde broeikasgassen, ook wel F-gassen of synthetische koudemiddelen genoemd. Die worden onder andere in koelkasten en airco’s gebruikt, maar hebben een erg grote invloed op de opwarming van de aarde.

Het Nederlandse onderdeel van het Amerikaanse Chemours moet erop toezien dat het gehele concern zich aan de Europese quota houdt, omdat het de enige vestiging in een EU-land is. Maar daarin schoot het Dordrechtse bedrijf tekort in 2018, 2019 en 2020. Chemours Netherlands overschreed in 2019 ook zelf het quotum voor de verkoop van de broeikasgassen op de Europese markt.

Het is niet de eerste straf die Chemours krijgt vanwege het teveel aan verkochte broeikasgassen. De Europese Commissie verlaagde de hoeveelheid F-gassen die het bedrijf in 2021 mocht verkopen. De Inspectie Leefomgeving Transport legde een last onder dwangsom op om te voorkomen dat Chemours opnieuw in de fout zou gaan.