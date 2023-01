Chipmachinemaker ASML centraal op Damrak na resultaten

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de resultaten van ASML. De chipmachinemaker wist de omzet afgelopen jaar flink op te voeren dankzij de aanhoudend sterke vraag naar zijn machines. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere omzetgroei van meer dan 25 procent.

Topman Peter Wennink van ASML wees daarbij wel op de onzekerheid over de inflatie, rente en recessie, en het risico dat het bedrijf minder chipapparaten aan China mag verkopen. De klanten van ASML geven volgens Wennink echter aan dat de markt in de tweede helft van dit jaar verder aantrekt. De vraag naar de lithografiemachines van ASML is nu al groot, want het bedrijf heeft nog voor meer dan 40 miljard euro aan bestellingen in de boeken staan.

Ook reageren de markten nog op de kwartaalcijfers van Microsoft, dat dinsdag na de slotbel op Wall Street als eerste grote Amerikaanse techconcern de boeken opende. Het softwarebedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht dankzij goede resultaten van zijn cloudactiviteiten. Het aandeel schoot in de nabeurshandel aanvankelijk omhoog, maar zakte weg nadat het bedrijf waarschuwde dat de omzetgroei van zijn cloudplatform Azure zal afnemen.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de resultaten van Tesla, die woensdag na sluiting van de beurzen in New York naar buiten komen. Eerder werd al bekend dat de maker van elektrische auto’s in het laatste kwartaal van 2022 veel minder nieuwe wagens heeft afgeleverd dan verwacht. Ook heeft het bedrijf van topman Elon Musk de prijzen van zijn modellen verlaagd om de vraag aan te wakkeren.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een klein openingsverlies en de andere Europese beurzen lijken eveneens lager te beginnen. In Tokio zette de Nikkei de opmars voort en eindigde 0,4 procent in de plus. De beurs in Sydney daalde 0,3 procent na een sterker dan verwachte toename van de inflatie in Australiƫ in het vierde kwartaal van 2022. In Shanghai en Hongkong zijn de beurzen nog dicht vanwege het Chinees Nieuwjaar.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend lager. De AEX verloor 0,2 procent tot 746,40 punten en de MidKap daalde ook 0,2 procent. De graadmeters in Frankfurt en Londen zakten tot 0,4 procent. Parijs won 0,3 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,3 procent hoger op 33.733,96 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent.

De euro was 1,0904 dollar waard, tegen 1,0871 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 80,43 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 86,59 dollar.