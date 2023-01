Duitse kantoren BNP Paribas doorzocht om kwestie dividendfraude

Justitie in Duitsland heeft kantoren van de bank BNP Paribas in Frankfurt doorzocht. Het onderzoek bij de Franse bank is onderdeel van een groot onderzoek naar jarenlange fraude met dividendbelasting. Die affaire heeft de Duitse schatkist miljarden euro’s gekost, schatten experts.

Een woordvoerder van BNP Paribas bevestigde een eerder bericht van Handelsblatt over de doorzoekingen van zijn Duitse kantoren. Een woordvoerder van de openbaar aanklager in Keulen meldde dat er sinds dinsdag onderzoeken bij een bank lopen, maar gaf de naam van het bedrijf niet prijs.

Het onderzoek draait om het zogenoemde cum/ex-schandaal. Daarbij wisselden enorme pakketten aandelen razendsnel van eigenaar rond de datum dat dividend werd uitbetaald over die stukken. Vervolgens vroegen zowel de koper als de verkoper dividendbelasting terug, terwijl maar één van die twee partijen de belasting had betaald.

Voor betrokkenheid bij de zwendel zijn verschillende bankiers, handelaren, advocaten en financieel adviseurs aangeklaagd. Vorige maand legde de rechtbank in Bonn een oud-belastinginspecteur, die gezien wordt als bedenker van de truc, acht jaar cel op.

In 2019 en 2020 waren er ook invallen bij ABN AMRO in Frankfurt. ABN AMRO zei aan alle onderzoeken te hebben meegewerkt en ook aan alle belastingverplichtingen in Duitsland te hebben voldaan.