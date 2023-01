Energieconcern RWE profiteert flink van duurder gas

Het Duitse energieconcern RWE heeft vorig jaar flink geprofiteerd van de hogere gasprijzen. Mede daardoor kwam de operationele winst uit op 6,3 miljard euro, fors meer dan de 3,7 miljard euro in het voorgaande jaar.

Daarbij kwam de winst ruim een kwart (26 procent) hoger uit dan de winstverwachting die het concern eerder bekendmaakte. RWE, de grootste leverancier van elektriciteit in Duitsland, maakte woensdag zijn voorlopige jaarcijfers bekend. Behalve door de hogere energieprijzen, werd de winst ook gestuwd doordat de elektriciteitscentrales van het bedrijf meer werden gebruikt. Windenergie leverde juist minder op.

Onder meer de gasactiviteiten en de handelstak van RWE deden het in de laatste maanden van het jaar “veel beter dan verwacht”, stelt het concern in een toelichting.

RWE is ook actief in Nederland, onder andere met elektriciteitscentrales in de Groningse Eemshaven. Onlangs haalde het Duitse concern een gunning binnen om een windpark in het Nederlandse deel van de Noordzee te bouwen.

RWE maakte vorige week bekend dat het een schadevergoeding gaat eisen van de klimaatactivisten die het ‘bruinkooldorp’ L├╝tzerath, dichtbij Roermond, hadden bezet. Volgens het bedrijf kunnen alle bezetters een claim verwachten omdat ze de uitbreiding van de bruinkoolmijn hebben vertraagd. De activisten hebben volgens de energiereus ook eigendommen beschadigd, zoals voertuigen, materieel, putten en schakelstations.