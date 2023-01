Enkele geïnteresseerden in papierfabriek Crown Van Gelder

Er zijn enkele geïnteresseerden in de failliete papierfabriek Crown Van Gelder. Dat meldt curator Alfons Dunselman van het bedrijf uit Velsen-Noord. Het gaat om partijen uit binnen- en buitenland. Maar direct uitsluitsel is nog niet te verwachten, want Dunselman en zijn collega Rocco Mulder zijn nog aan het inventariseren hoe Crown Van Gelder er voorstaat.

Ondertussen krijgt het personeel, zo’n 250 mensen, ontslag aangezegd. “Maar het personeel speelt een belangrijke rol in het onderzoek naar een mogelijke doorstart”, geeft Dunselman aan. “Met de huidige arbeidsmarkt is het natuurlijk voor een overnemende partij wel fijn als er personeel blijft.”

Hoe lang het onderzoek naar een eventuele doorstart gaat duren, durft de curator nog niet te zeggen. Hij geeft aan dat het wel enkele weken kan duren voor er duidelijkheid is.

Het 126 jaar oude Crown Van Gelder vroeg maandag onverwacht faillissement aan. Het bedrijf was afgelopen jaar nog winstgevend, maar zag door hoge prijzen voor energie en grondstoffen en de veranderde markt toch geen toekomstperspectief meer.