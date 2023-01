Europese gasprijs verder omlaag door verwachting zachter weer

De Europese gasprijs is woensdag verder gedaald, mede door de verwachting dat er zachter weer aankomt in Europa waardoor minder gestookt hoeft te worden. De prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs is nu al drie dagen op rij aan het dalen. Sinds begin dit jaar is sprake van een daling met circa een kwart.

De prijs per megawattuur zakte woensdag met circa 3 procent tot 56,50 euro. Naast de verwachting voor milder winterweer wordt ook gerekend op grotere importen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) omdat een belangrijke Amerikaanse exportterminal bezig is weer op te starten. Ook nemen de gasleveringen via pijpleidingen uit Noorwegen toe, na eerder gedaald te zijn vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Een analist van Deutsche Bank schreef deze week dat er reden is om optimistisch te zijn over de gasprijs, ook vanwege de goed gevulde voorraden. De onzekerheid over de gasvoorziening neemt af, aldus de kenner. Deutsche Bank verwacht dat de Europese gasprijs dit jaar zal bewegen tussen de 50 tot 100 euro.

Topman Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwde deze week wel voor te veel optimisme. Hij zei in een interview met de Duitse zakenkrant Handelsblatt zich zorgen te maken of er volgende winter wel voldoende gas is in Europa, onder meer omdat de vraag vanuit China zal toenemen nu de strikte coronabeperkingen in het land zijn opgeheven. Volgens Birol blijft het daarom belangrijk om zo veel mogelijk gas te besparen.