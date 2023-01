FNV bereikt akkoord met Wicky-limonademaker over loonsverhoging

Medewerkers van sapfabrikant en bottelaar Refresco, bekend van Wicky-limonade, krijgen een loonsverhoging van 10 procent. Dat meldt vakbond FNV. Het akkoord geldt alleen voor personeel van Refresco, voor overige Nederlandse drankenbedrijven wordt nog onderhandeld over de cao.

De afgelopen tijd kwam Refresco-personeel van verschillende vestigingen in actie, meldt FNV. In totaal ging het om zo’n driehonderd medewerkers die meededen aan estafettestakingen. Naast een loonsverhoging wensten zij ook een eigen cao. Ook daarover gaan FNV en de directie van Refresco nu in gesprek.

“Staken loont. Bij dit bedrijf is de afgelopen tijd het meeste actie gevoerd voor een goede loonsverhoging”, vertelt FNV-bestuurder Jethro Warbroek. “En nu is de directie van een bod van eerst 4 procent en daarna 8 procent meer salaris, naar 10 procent gegaan. Dat hebben de mensen helemaal zelf afgedwongen met hun acties”, aldus Warbroek.

De overige werknemers van de sectorcao Drankenindustrie en Groothandel Dranken, waaronder in totaal 20.000 mensen vallen, krijgen nog geen loonsverhoging. Daarover wordt nog onderhandeld. FNV eist onder meer dat de salarissen meestijgen met de inflatie. Ook moet het minimumloon naar 14 euro per uur. FNV legt naar eigen zeggen nu aan de leden voor of zij opnieuw willen staken of verder willen onderhandelen.