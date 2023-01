Goed jaar voor cognacproducenten ondanks lagere verkoop

De cognacindustrie heeft in 2022 het op twee na beste jaar ooit gekend, ondanks een daling van de verkopen. De brancheorganisatie voor cognacproducenten in de Franse stad Cognac zegt dat er wereldwijd 212,5 miljoen flessen werden verkocht. Dat is een daling van bijna 4 procent vergeleken met een jaar eerder. In 2021 en 2019 werden recordverkopen in de boeken gezet.

Volgens de organisatie ging het verkoopvolume in de Verenigde Staten, de grootste cognac-markt ter wereld, met ruim 3 procent omlaag. In China, de tweede markt, was een daling van bijna 13 procent te zien. In Europa zakte de verkoop met bijna 6 procent, onder druk van de hoge inflatie.

Maar de omzet van de cognacindustrie ging wel omhoog, ondanks de daling van het aantal verkochte flessen. De totale omzet steeg met 8,4 procent naar 3,9 miljard euro. Dat zou vooral te maken hebben met positieve wisselkoerseffecten, maar ook met prijsverhogingen door bekende cognacmerken als Hennessy, Rémy Martin, Courvoisier en Martell.

Volgens de vicepresident van de branchevereniging heeft de sector de coronacrisis overwonnen en investeren cognacproducenten weer meer in productie en marketing. Cognac wordt vanuit de streek rond de gelijknamige stad in Frankrijk naar meer dan 150 landen in de wereld geëxporteerd. De cognacproductie is goed voor ongeveer 60.000 arbeidsplaatsen.