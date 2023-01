Herstel bij vliegtuigbouwer Boeing, maar nog wel verlies

Vliegtuigbouwer Boeing heeft afgelopen jaar flink betere zaken gedaan dan een jaar eerder. Zo werden er aanzienlijk meer commerciële vliegtuigen afgeleverd nu problemen met het toestel 737 MAX deels zijn opgelost en die vliegtuigen weer de lucht in mogen.

Ook investeert het bedrijf na de coronapandemie weer flink in nieuwe vliegtuigen. Maar de Amerikaanse fabrikant van vliegtuigen, helikopters en ruimtevaartuigen leed nog wel verlies. Dat groeide zelfs ten opzichte van 2021 door tegenvallende resultaten bij de defensie- en ruimtevaarttak.

Toch spreekt topman Dave Calhoun van een “solide kwartaal” en een “belangrijk jaar in ons herstel”. Zo wil Boeing door in te zetten op de leveringsketen komend jaar opnieuw meer vliegtuigen bouwen.

In heel 2022 leverde Boeing 480 commerciële vliegtuigen af, 140 meer dan een jaar eerder. Dat leverde het bedrijf haast 26 miljard dollar (omgerekend een kleine 24 miljard euro) aan inkomsten op, een derde meer dan in 2021. Dat bedrijfsonderdeel zette nog wel een verlies van 2,4 miljard dollar in de boeken, maar dat is al veel minder dan de 6,5 miljard van een jaar eerder.

Bij de defensie- en ruimtevaarttak daalde de omzet juist met een achtste naar iets meer dan 23 miljard dollar. Daardoor leed ook dat onderdeel een verlies, van 3,5 miljard dollar. En dat terwijl er in 2021 nog 1,5 miljard dollar winst werd geboekt.

Voor het hele concern steeg de omzet met 7 procent tot 66,6 miljard dollar. Het verlies steeg door de tegenvallers bij de defensie- en ruimtevaarttak zelfs naar 5 miljard dollar, van 4,2 miljard dollar in 2021.

Boeing heeft wel al veel bestellingen in de boeken staan. Zo zijn er onder meer orders voor meer dan 4500 commerciële vliegtuigen. In totaal leveren die het bedrijf nog 404 miljard dollar op als ze allemaal zijn gebouwd en afgeleverd.