Koopkrachtpijn deert vakantievlieger easyJet niet

Luchtvaartmaatschappij easyJet kijkt optimistischer naar de rest van het jaar, nu de hoge inflatie amper vat lijkt te krijgen op de vakantieplannen van Europeanen. De budgetmaatschappij verwerkte een recordaantal boekingen rond de jaarwisseling en verkocht bijna een kwart meer tickets voor Pasen dan in het laatste jaar voor de coronapandemie. Daardoor denkt het bedrijf ook een hogere winst te boeken dan eerder verwacht.

In het afgelopen kwartaal vervoerde easyJet bijna de helft meer passagiers dan een jaar eerder. Die toegenomen vraag dankte het Britse bedrijf onder andere aan het wegvallen van de coronabeperkingen die eind 2021 nog golden. Daarnaast verdiende easyJet ook meer per verkocht ticket, onder andere doordat de extra inkomsten met een vijfde stegen. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het meenemen van een rolkoffer als handbagage.

De totale inkomsten stegen in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 83 procent tot bijna 1,5 miljard pond (1,7 miljard euro). EasyJet drong het verlies voor aftrek van belastingen terug tot 133 miljoen pond, tegenover 213 miljoen pond een jaar eerder.

Topman Johan Lundgren zegt dat easyJet goed op weg is naar een winstgevend jaar. Hij verwacht ook dat de hele luchtvaartsector beter voorbereid is op de toestroom van vakantiegangers dan het afgelopen jaar, toen personeelstekorten op luchthavens en bij maatschappijen voor lange wachtrijen en gemiste vluchten zorgden.

Met name op Schiphol hielden de problemen lang aan, wat easyJet en andere maatschappijen geld kostte. “Schiphol had vorig jaar veel uitdagingen en die zijn er nog steeds. Het is voor ons een belangrijke basis en we werken nu zo goed mogelijk samen om alles goed te laten verlopen. Maar we voeren ook gesprekken met de luchthaven om ervoor te zorgen dat de verstoringen van vorig jaar ook goed worden verwerkt in onze commerciĆ«le overeenkomsten met Schiphol”, zegt Lundgren daarover.

In Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, waaronder easyJet, zijn ook kritisch op de hogere milieubelasting voor tickets die hier worden verkocht. Toch ziet Lundgren geen grote impact op het aantal boekingen vanaf Schiphol. “Er is een erg grote vraag, en Amsterdam is een topbestemming binnen ons netwerk.”