Microsoft zakt op Wall Street na teleurstellende vooruitzichten

Microsoft behoorde woensdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse softwarebedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht, maar de groeivooruitzichten van zijn belangrijke cloudactiviteiten voor dit jaar vielen tegen. De gebruikers van de clouddiensten van Microsoft kampten woensdag ook met een grote storing bij producten als Team en Outlook. Het aandeel verloor dik 4 procent.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de resultaten van Tesla, die na sluiting van de Amerikaanse beurzen naar buiten komen. Eerder werd al bekend dat de maker van elektrische auto’s in het laatste kwartaal van 2022 veel minder nieuwe wagens heeft afgeleverd dan verwacht. Ook heeft het bedrijf van topman Elon Musk de prijzen van zijn modellen verlaagd om de vraag aan te wakkeren.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend in afwachting van het verdere verloop van het cijferseizoen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent lager op 33.498 punten. De brede S&P 500 zakte 1,1 procent naar 3969 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde met 1,8 procent tot 11.130 punten.

AT&T steeg bijna 6 procent. Het telecomconcern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De omzet viel wel iets tegen. Vliegtuigbouwer Boeing, die ook met cijfers kwam, daalde 0,5 procent. Het concern leed afgelopen kwartaal verlies doordat het vraagherstel naar vliegtuigen werd overschaduwd door personeelstekorten en toeleveringsproblemen.

Texas Instruments zakte met 2,5 procent na teleurstellende resultaten van de chipfabrikant. Techconcern IBM, dat na de slotbel de boeken opent, verloor 1 procent.

Tesla leverde op zijn beurt ruim 1 procent in, in afwachting van de resultaten. De fabrikant van elektrische auto’s liet al weten 3,6 miljard dollar te investeren in twee nieuwe fabrieken die accu’s en volledig elektrische vrachtwagens gaan produceren. De nieuwe locaties komen naast een bestaand fabrieksterrein in Reno, in de Amerikaanse staat Nevada.

News Corp steeg verder met bijna 7 procent. Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft zijn plannen voor een fusie van de door hem gecontroleerde bedrijven Fox Corp en News Corp laten varen. Met de deal wilde Murdoch de twee nieuws- en mediaconcerns herenigen die in 2013 van elkaar werden gescheiden in de nasleep van een groot afluisterschandaal bij Britse tabloids

De euro was 1,0888 dollar waard, tegen 1,0871 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 80,06 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 85,92 dollar per vat.