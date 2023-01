Storing bij Rabobank, deels door problemen bij Microsoft

Rabobank heeft een storing bij de app. Klanten kunnen daardoor mogelijk niet inloggen of geen betalingen verrichten. Ook melden klanten op Twitter dat betalingen van hun rekening via Tikkie of met een creditcard van Rabobank niet werken.

Volgens een woordvoerder van de bank hangen de problemen samen met de grote storing bij diensten van Microsoft. Ook gebruikers van de clouddiensten van het Amerikaanse techbedrijf ondervinden problemen.

Rabobank werkt volgens de zegsman hard aan het oplossen van de problemen voor zijn klanten. Het is mogelijk dat de bank daarbij deels afhankelijk is van een oplossing van de storing bij Microsoft.