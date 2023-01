Techinvesteerder Prosus schrapt drie op de tien kantoorbanen

De aan de beurs in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus en moederbedrijf Naspers willen wereldwijd 30 procent van hun kantoorpersoneel ontslaan. De ontslagen zouden onder andere vallen in Hong Kong, Zuid-Afrika en in Amsterdam, heeft topman Bob van Dijk gezegd in gesprek met persbureau Bloomberg. Om hoeveel mensen het precies gaat, wil hij niet zeggen.

Uit cijfers van vorig jaar blijkt dat er in maart wereldwijd zo’n 30.000 mensen werkten voor Prosus. Maar daaronder vallen ook een aantal bedrijven waarin Prosus investeert. Ook bij tachtig van die ondernemingen moeten de kosten omlaag. Volgens Van Dijk geldt daar wel een andere schaal en tijdspad voor. De afgelopen tijd zijn wel al enkele kantoren gesloten, aldus de topman.

Recent hebben meerdere grote internationale techbedrijven grote reorganisaties aangekondigd om kosten te besparen vanwege de verslechterde economische omstandigheden. Zo meldde Alphabet, het moederbedrijf van Google, onlangs dat het wereldwijd zo’n 12.000 banen schrapt. Eerder maakten softwareconcern Microsoft en webwinkel Amazon al bekend dat daar respectievelijk 10.000 en 18.000 banen zouden verdwijnen.