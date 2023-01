Tesla steekt miljarden in nieuwe fabrieken voor accu’s en trucks

De fabrikant van elektrische auto’s Tesla steekt 3,6 miljard dollar (3,3 miljard euro) in twee nieuwe fabrieken die accu’s en volledig elektrische vrachtwagens gaan produceren. De nieuwe locaties komen naast een bestaand fabrieksterrein in Reno, in de Amerikaanse staat Nevada.

Het is de bedoeling dat de accufabriek genoeg zogeheten 4680-cellen levert voor 2 miljoen auto’s per jaar, kondigde Tesla aan op zijn website. De investering moet er ook voor zorgen dat Tesla zijn vorig jaar onthulde vrachtwagen, de Semi, op grote schaal kan maken.

Tesla maakt op zijn complex in Nevada al elektrische automotoren, batterijpakketten en energie-opslagsystemen die bekendstaan als de Powerwall. De fabriek, wegens zijn omvang door Tesla ‘gigafactory’ gedoopt, staat er sinds 2014.

Volgens de Amerikaanse regering zijn de uitbreidingsplannen goed voor de werkgelegenheid en de overstap naar schone energie. “Dit creĆ«ert 3000 goedbetaalde banen in Nevada en helpt Amerika het voortouw te nemen in schone energie en onze leveringszekerheid”, schreef de Democraat Mitch Landrieu, een hooggeplaatste adviseur van het Witte Huis.