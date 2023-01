Vastgoedadviseur: impasse dreigt bij bouw nieuwe woningen

Bouwbedrijven dreigen in een impasse te belanden bij het opleveren van nieuwe woningen. Volgens vastgoedadviseur CBRE dalen de opbrengsten van nieuwbouwprojecten, maar stijgen de bouw- en grondkosten, net als de financieringskosten. Ook zorgt onzeker beleid van de overheid voor terughoudendheid bij investeringen in nieuwbouwwoningen.

CBRE stelt dat het beleggingsvolume op de woningmarkt in Nederland over heel 2022 uitkwam op 3,7 miljard euro. Dat is volgens de vastgoedadviseur veel lager dan verwacht en een daling met 46 procent ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen jaren. Met name in de tweede jaarhelft was er zwakte te zien. Voor een groot deel van de projecten kwam dit met name door de opgelopen financieringsrente, maar ook was de onzekerheid rond de aangekondigde huurprijsregulering een belangrijke drempel, aldus CBRE.

Volgens CBRE zijn op de beleggingsmarkt voor huurwoningen de eerste gevolgen van dalende prijzen zichtbaar. Dat geldt ook voor de nieuwbouw-koopwoningmarkt. De koopwoningmarkt keert zich van een verkopers- naar een kopersmarkt, voornamelijk door de oplopende hypotheekrente en toenemende economische onzekerheid, aldus CBRE.

“Bij dalende opbrengsten voor nieuwbouwprojecten aan de ene kant en hoge grond- en bouwkosten aan de andere, ligt een impasse op de nieuwbouw-woningmarkt op de loer. Daar komt bij dat de voorgestelde huurregelgeving een verkrappend effect dreigt te gaan hebben op de bestaande voorraad betaalbare huurwoningen wanneer investeerders in toenemende mate zullen overgaan op uitponden”, zegt Thomas Westerhof van CBRE in een toelichting. Uitponden is het verkopen van huurwoningen die leegstaan.

Westerhof zegt dat er op de woningmarkt vooral behoefte is aan flexibilisering. “Woningcorporaties en beleggers kunnen de afgenomen vraag bij particulieren voor een beperkt deel opvangen, maar flexibiliteit in de programmering van nieuwbouwprojecten is een belangrijke voorwaarde.”