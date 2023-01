Winst Tesla schiet omhoog naar recordhoogte

De fabrikant van elektrische auto’s Tesla heeft in het afgelopen boekjaar een recordwinst behaald, ondanks de hoge inflatie, economische tegenwind en problemen met onderdelenleveranties.

Het concern, met miljardair Elon Musk aan het roer, behaalde een jaarwinst van 12,6 miljard dollar (11,5 miljard euro). Dat betekent een stijging van liefst 128 procent vergeleken met een jaar eerder. De omzet nam met meer dan de helft toe tot 81,5 miljard dollar.

Tesla wil zijn productie “zo snel mogelijk” uitbreiden dit jaar en mikt op een jaarlijkse groei van 50 procent.

Onlangs zorgden prijsverlagingen door het bedrijf nog voor bezorgdheid bij beleggers over een mogelijk dalende vraag. Eerder werd ook al bekend dat de maker van elektrische auto’s in het laatste kwartaal van 2022 veel minder nieuwe wagens had afgeleverd dan verwacht.

De prijzen van elektrische auto’s op de Amerikaanse thuismarkt en de belangrijkste Europese markten werden eerder deze maand tot 20 procent verlaagd. Daarvoor verlaagde de autofabrikant al zijn prijzen in China, de grootste automarkt ter wereld.

Tesla kondigde woensdag ook plannen aan om 3,6 miljard dollar te steken in twee nieuwe fabrieken die accu’s en volledig elektrische vrachtwagens gaan produceren. De nieuwe locaties komen naast een bestaand fabrieksterrein in Reno, in de Amerikaanse staat Nevada.

Het is de bedoeling dat de accufabriek genoeg zogeheten 4680-cellen levert voor 2 miljoen auto’s per jaar. De investering moet er ook voor zorgen dat Tesla zijn vorig jaar onthulde vrachtwagen, de Semi, op grote schaal kan maken.