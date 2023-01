Airbus wil dit jaar 13.000 extra werknemers tegen personeelstekort

De Europese vliegtuigfabrikant Airbus wil dit jaar 13.000 extra werknemers aannemen om zo de personeelstekorten bij het bedrijf te verlichten. Volgens de personeelsdirecteur van Airbus wordt daarbij ook gekeken naar personeel dat wordt ontslagen door techbedrijven.

Het meeste extra personeel zal worden aangenomen in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Airbus is bezig de productie op te voeren om zo aan de sterke vraag naar nieuwe vliegtuigen te voldoen. Maar het bedrijf zoekt ook extra mensen voor onder meer digitale activiteiten en voor technologische ontwikkelingen. Momenteel telt het bedrijf wereldwijd meer dan 130.000 werknemers. Vorig jaar nam Airbus ook al duizenden extra mensen aan.

Topman Guillaume Faury van Airbus zei eerder deze maand nog dat mede vanwege personeelstekorten de productiedoelstellingen vorig jaar meermaals naar beneden moesten worden bijgesteld. Het bedrijf had ook last van problemen in de toeleveringsketens, waardoor de productie werd gehinderd.