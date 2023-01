Alcoholvrij bier wint terrein in Nederland

Van al het bier dat Nederlandse brouwers verkopen is een steeds groter deel alcoholvrij. Ook speciaalbiertjes met een laag alcoholgehalte winnen aan populariteit, signaleert de brancheorganisatie voor bierbrouwers in Nederland. Brouwers verkochten vorig jaar bijna net zoveel bier als in 2019, het laatste jaar voordat de coronapandemie voor hevige beperkingen in de horeca zorgde.

Nederlanders dronken in 2022 in totaal ruim 12,2 miljoen hectoliter bier, berekende branchevereniging Nederlandse Brouwers. Dat is een half procent minder dan in 2019, maar de verkopen in de horeca liggen al geruime tijd boven het niveau van voor corona. Daarbij valt op dat het aandeel alcoholvrij bier vorig jaar 6,7 procent was, terwijl dat in 2019 nog 5,7 procent was.

Van laag-alcoholisch speciaalbier, met een alcoholpercentage tussen de 0,5 procent en 3,5 procent, verkochten bierbrouwers vorig jaar ruim vier keer zoveel als in 2021. Daarmee is ongeveer één op de tien verkochte speciaalbieren een type met een laag alcoholgehalte.

Ondanks het herstel van de coronapandemie waarschuwt voorzitter Fred Teeven van Nederlandse Brouwers voor te groot optimisme. Door de oorlog in Oekraïne zijn energie en grondstoffen als graan namelijk fors duurder geworden voor brouwers.

“Ik spreek veel brouwers. Brouwers, en zeker die waarvan de horeca het belangrijkste afzetkanaal is, hebben het tijdens de covid-pandemie stevig voor de kiezen gekregen. Vervolgens heeft de COVID-19-crisis plaatsgemaakt voor de energie-, grondstoffen- en arbeidsmarktcrises. Met forse kostenstijgingen tot gevolg”, verklaart Teeven. De oud-staatssecretaris klaagt daarnaast over een nieuw systeem voor de berekening van accijnzen dat eraan zit te komen en volgens hem voor hogere heffingen en bierprijzen zal zorgen.