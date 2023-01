Boeing moet voor rechter verschijnen vanwege crashes met 737 MAX

Boeing moet donderdag voor een Amerikaanse rechtbank verschijnen vanwege de vliegtuigcrashes met een 737 MAX in Indonesië en Ethiopië enkele jaren terug, waardoor honderden mensen om het leven kwamen. Nabestaanden van de omgekomen passagiers vinden dat de vliegtuigbouwer niet aan strafrechtelijke vervolging mag ontkomen.

De ongelukken met de 737 MAX-toestellen in 2018 en 2019 eisten in totaal 346 levens. Daarna werd het toestel lange tijd wereldwijd aan de grond gehouden en moest Boeing technische aanpassingen doorvoeren. De kwestie heeft het concern zo al meer dan 20 miljard dollar gekost.

Boeing bereikte eerder ook al een miljardenschikking met justitie in de Verenigde Staten. Maar de nabestaanden dringen erop aan dat de schikking ter waarde van 2,5 miljard dollar wordt ontbonden. Zowel Boeing als de Amerikaanse justitie vindt dat geen goed idee. In de schikking is ook geregeld dat de slachtoffers bij elkaar een half miljard dollar aan schadevergoeding krijgen.

Een rechter in Texas heeft Boeing bevolen om toch weer naar de rechtbank te komen. Deze rechter oordeelde in oktober al dat mensen die zijn omgekomen bij de crashes wettelijk beschouwd moeten worden als ‘slachtoffers van misdaad’. Die aanduiding kan volgens deskundigen betekenen dat er inderdaad strafrechtelijke vervolging zou moeten komen van Boeing.