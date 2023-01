Hulpsite Geldfit: verdrievoudiging mensen met financiële zorgen

Het aantal mensen dat in 2022 aanklopte voor hulp bij hun financiën is “explosief gegroeid” ten opzichte van vorig jaar, meldt Geldfit. Dat is een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute, een samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven en andere instellingen om mensen met zorgen over schulden te helpen.

Volgens de organisatie bezochten ruim 1,2 miljoen mensen de hulpwebsite om grip op hun geld te krijgen. Dat is bijna drie keer zoveel als in het jaar ervoor. “Het afgelopen jaar zochten meer mensen dan ooit hulp bij hun financiën”, aldus Geldfit. De hulplijn van het bedrijf werd ruim 15.000 keer gebeld het afgelopen jaar, een verdubbeling vergeleken met 2021.

De grootste zorgen van mensen die contact zochten waren de stijgende prijzen en hoge energierekening. “Via de website konden veel mensen zelf stappen zetten om grip op hun geld te krijgen. Denk aan het afspreken van een betalingsregeling of inzicht krijgen via onlinetools”, aldus de organisatie. Ongeveer 85 procent was hiermee geholpen. De overige 15 procent van de bezoekers werden verwezen naar organisaties in de buurt zoals de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Volgens de hulpinstantie belden er vorig jaar opvallend veel jongeren. “Door onlineaankopen, lopen hun betaalachterstanden ongemerkt op.”