Shell neemt tak levering energie aan huishoudens Europa onder loep

Shell gaat zijn tak voor de levering van energie aan huishoudens in Europa onder de loep nemen. Dat meldde het olie- en gasconcern in een brief aan het personeel. Het gaat om de divisie Shell Energy die actief is in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Shell Energy is met name groot in het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft de divisie ongeveer 1,4 miljoen klanten voor energielevering. In Nederland en Duitsland zijn de consumentenactiviteiten van Shell bij energievoorziening aan huis nog veel kleiner van schaal. Vanwege de sterk gestegen energieprijzen hebben energieleveranciers een woelig jaar achter de rug. Vooral in het Verenigd Koninkrijk staan de winstmarges van Shell Energy onder druk.

Volgens Shell zal het strategische onderzoek naar de consumententak enkele maanden gaan duren. Er is nog geen besluit genomen over een eventuele verkoop van het onderdeel, aldus Shell.