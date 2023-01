Speelgoedbedrijf Hasbro schrapt 1000 banen om tegenvallende verkoop

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro gaat dit jaar wereldwijd ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen. Dat komt neer op ongeveer 15 procent van het totale personeelsbestand bij Hasbro. Volgens Hasbro waren de speelgoedverkopen in de belangrijke feestdagenperiode tegenvallend.

Hasbro brengt onder andere speelgoed op de markt van Transformers, Dungeons & Dragons, Peppa Pig, My Little Pony en PJ Masks en is ook bekend van het bordspel Monopoly. De ingreep in het personeelsbestand moet leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing van 250 miljoen tot 300 miljoen dollar in 2025.

In een toelichting op het nieuws zei topman Chris Cocks van Hasbro dat de prestaties in het vierde kwartaal tegenvielen vanwege een “uitdagend consumentenklimaat”. Vanwege de hoge inflatie houden mensen meer de hand op de knip. Volgens een voorlopige raming ging de omzet in het vierde kwartaal met 17 procent omlaag tot bijna 1,7 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder.