Techaandelen in Hongkong schieten omhoog

Techbedrijven hebben op de beurs in Hongkong geprofiteerd van een inhaalslag na een dagenlange handelspauze vanwege Chinees Nieuwjaar. Elektronicafabrikanten als Xiaomi en Lenovo tekenden stevige winsten op. Op Aziatische beurzen werd verder nagekauwd op de recordwinst die de Amerikaanse autofabrikant Tesla presenteerde.

Xiaomi won 10,5 procent en Lenovo steeg ruim 4 procent. De leidende Hang Seng-index in Hongkong ging net geen 2 procent omhoog.

BYD, een grote Chinese fabrikant van elektrische auto’s, stond ook bij de winnaars met een plus van 6,6 procent. Mogelijk was dat te danken aan de fors gestegen winst en omzet die concurrent Tesla wist te boeken met de verkoop van elektrische auto’s.

In Tokio won Panasonic 2,6 procent. Het Japanse technologieconcern is een belangrijke leverancier van batterijen voor elektrische auto’s van Tesla.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, sloot 0,1 procent lager. De centrale bank van Japan publiceerde een samenvatting van de laatste rentevergadering waarin staat dat het ruime rentebeleid het beste in stand zou kunnen blijven, hoewel een bestuurslid vindt dat er ooit een heroverweging van de koers moet komen.

In Seoul stond de Kospi op 0,6 procent winst, ondanks officiƫle cijfers waaruit bleek dat de Zuid-Koreaanse economie het afgelopen kwartaal is gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Die daling van het bruto binnenlands product was grotendeels zoals verwacht en leidt mogelijk tot een pas op de plaats bij de renteverhogingen door de centrale bank van het land. In Australiƫ hadden beleggers een vrije dag.